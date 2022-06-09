專家示警美國圍剿中國 須有供應鏈被切斷備案

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（中央社台北9日電）中國銀行前副行長張燕玲近日表示，美國圍剿中國政策已經確立，「中國威脅論」是美國打壓中國的依據；她呼籲除了處理好中國與國際社會的關係，另一方面需有供應鏈被切斷的備案。

根據觀察者網8日報導，5月30日，由中國人民大學重陽金融研究院主辦、中國人民大學中俄人文交流研究中心、中國人民大學中美人文交流研究中心承辦，觀察者網共同主辦「俄烏衝突以來美國對華政策進展評估與中國應對」線上研討會，張燕玲在會中發表上述看法。

張燕玲表示，俄烏戰爭以來，美國利用人們反戰心理，拉攏多國圍攻中國。美國雖然沒有和中國撕破臉，但是說一套做一套，對中國圍剿無所不在，能下手時就下手，絕不會手軟。目前美國對中國圍剿政策已經確立，「中國威脅論」就是美國打壓中國的依據。

她指出，美國自2013年開始擴大鞏固其「朋友圈」，舉行各種聯合軍演，遏制中國；經濟上打壓中國企業，如高科技企業、中概股退市，與中國脫鉤已經細化到具體企業和項目。美對中貿易戰不斷，金融戰下手穩準狠，美國已經採用全方位措施全面遏制中國。

加上近期美國國務卿布林肯（Antony Blinken）發表中國政策演說，進一步提出拜登政府策略，即「投資」、「聯合結盟」、「競爭」。這就是建立抗中聯盟，組團對中國經濟貿易進行限制。

她認為，布林肯的談話對中國鬥而不破，中國必須在輿論上加強反擊。近日北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）又表示要承擔全球責任，應該負責太平洋地區安全，這意味下一次北約的防線將轉移至南海。

張燕玲說，在美國強化圍剿中國的過程中，中國應處理好與國際社會的關係，被美國拉攏的國家並不一定贊成美國的主張，更不一定反對中國。

其次，她呼籲中國應做好脫鉤、切斷供應鏈的備案。不能只看著、喊著危機而不做行動。需評估若部分供應鏈被切斷，採購的管道能否改變？美國能夠改變供應鏈，中國也應可以改變。

此外也應評估「一帶一路」項目中是否有風險缺口，檢查應收帳款，有些款項回收時間較長，可否改用其他支付方式，盡早把錢收回來。

她強調，中國和東南亞國家協會（ASEAN）互為最大的貿易夥伴，中國跟東協10個成員國簽署了有關「一帶一路」的協議，中國也充分尊重東協的關切和需求，這是中國的優勢，足以打破美國的中國威脅論。（編輯：唐佩君/周慧盈）1110609