螞蟻集團：正專注落實整改 沒有啟動IPO計畫

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（中央社台北9日電）中國網路金融巨頭螞蟻集團今晚表示，正在監管部門的指導下專注落實整改工作，目前沒有啟動IPO（首次公開募股）的計畫。

螞蟻集團微信公眾號9日晚間發布公告，作以上表示。

在此之前，中國證券監督管理委員會官網發布了一則醒目的「證監會新聞發言人答記者問」聲明：

「問：有媒體報導，中國證監會成立工作組評估螞蟻集團重啟上市，請問證監會對此有何評論？

答：證監會沒有進行這方面的評估和研究工作，但我們支持符合條件的平台企業在境內外上市。」

中國證監會迅速否認評估讓螞蟻重啟上市的消息後，市場解讀偏空。

據新浪財經，螞蟻的母公司阿里巴巴，今天在美股盤前的股價原本跌近5%，受到螞蟻可望重啟IPO的消息激勵後，一度翻紅大漲近7%；但遭中國證監會否認後，又翻轉下跌近5%，還帶動一票中概股跟著跳水。

阿里巴巴股價今晚在美股開盤下跌4.51美元，報115.11元，跌幅逾3.5%。

2020年11月，中國監管部門喊停螞蟻集團的IPO，開啟了對網路科技業的大規模監管，重挫這些平台企業的市值。

儘管中國當局近期頻頻釋放監管緩和的訊息，但今晚最新訊息顯示，螞蟻仍未走出監管風暴。（編輯：楊昇儒）1110609