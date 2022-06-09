習近平四川考察 籲大學生就業從實際出發

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（中央社記者張淑伶北京9日電）中共總書記習近平近日在四川表示，黨中央高度重視大學畢業生就業，他對宜賓學院的學生們說，要保持平實之心，客觀看待個人條件和社會需求，從實際出發選擇職業和工作崗位。

新華社今晚報導，習近平8日先後來到四川眉山、宜賓等地，深入農村、文物保護單位、學校、企業等進行調研。

四川雅安1日發生規模6.1地震，報導稱，習近平當即作出重要指示，要求四川省委和省政府全力做好搶險救災，安撫遇難者家屬等；並稱他牽掛受傷人員的救治和災區人民生產生活，詳細瞭解抗震救災進展情況。

不過，1日發生地震當天，官媒並未發布習近平指示的報導。

習近平8日到眉山市三蘇祠，這是北宋文學家蘇洵、蘇軾、蘇轍父子3人的故居。他說，要敬仰中華優秀傳統文化，堅定文化自信。要善於從中華優秀傳統文化中汲取治國理政的理念和思維，廣泛借鑒世界一切優秀文明成果，「不能封閉僵化，更不能一切以外國的東西為圭臬，堅定不移走中國特色社會主義道路」。

習近平還說，要推動全社會注重家庭、家教、家風建設。黨員、幹部特別是領導幹部要清白做人、勤儉齊家、乾淨做事、廉潔從政，「管好自己和家人」。

當天下午，習近平來到宜賓學院考察調研，強調中共中央高度重視高校（大專院校）畢業生就業，採取了一系列政策措施。今年中國高校畢業生預計達1076萬人，比去年增加167萬人，創歷史新高。

習近平說，學校、企業和有關部門要抓好學生就業簽約落實工作，尤其要把脫貧家庭、低保家庭、零就業家庭以及有殘疾的、較長時間未就業的高校畢業生作為重點幫扶對象。

他還對在場同學們說，「幸福生活是靠勞動創造的，大家要保持平實之心，客觀看待個人條件和社會需求，從實際出發選擇職業和工作崗位」。

習近平在永豐村考察，則強調要把糧食生產抓緊抓牢，加強現代農業科技推廣應用和技術培訓。

他在極米光電有限公司考察時，強調推進科技創新，要在各領域積極培育高精尖特企業，打造更多「隱形冠軍」，形成科技創新體集群。

考察途中，習近平指出，要為中共20大召開營造良好氛圍，要做好統籌疫情防控和經濟社會發展工作，「堅決克服目前經濟發展面臨的一些困難」，做好就業、社會保障、貧困群眾幫扶等方面的工作，「保持人心穩定，保持社會大局穩定」。

同時，他重申要毫不動搖堅持「動態清零」總方針，「堅定信心，排除干擾，克服麻痹思想」，抓緊抓實疫情防控重點工作，堅決鞏固住來之不易的疫情防控成果。

據報導，陪同考察的有中共中央辦公廳主任丁薛祥、國務院副總理劉鶴、中央組織部部長陳希、國家發改委主任何立峰和中央有關部門負責人。（編輯：楊昇儒）1110609