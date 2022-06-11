中國監管鬆綁 分析：投資者殷切期望卻又不安

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（中央社記者吳柏緯上海11日電）中國近日陸續釋放鬆監管的信號，加上螞蟻集團可望重啟IPO，令市場投資人大為振奮。然而在殷切期望之外，部分投資人認為中國的監管不會就此消失，對中國市場仍抱持不安情緒。

自5月以來，隨著中國嚴格的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）封控措施調整，以及包括包含國務院副總理劉鶴在內的高層領導人多次表態以政策支持陷入衰退的經濟，國際投資人一直在關注中國市場的動態，並尋求重返的機會。

據路透社報導，隨著中國當局暗示針對科技業長達2年的監管已經結束，全球投資者鬆了一口氣，然而遭受重創的市場和中國國內經濟的前景，並沒有完全獲得投資者的青睞。

報導引美國述財富諮詢集團（WCG）執行長李（Jimmy Lee）表示，監管並不會結束，因為「中國會在他們需要的時候做任何事」。他並稱，在美上市的中概股仍會受到波動，然而中國政府仍希望重振經濟，並讓投資者保持樂觀。

隨著監管鬆綁，近日傳出螞蟻集團在香港、上海的IPO程序已進入最後階段，只要監管部門點頭放行，最快下個月就會重啟。

報導引述一位不願具名的上海基金經理表示，螞蟻集團的IPO將向市場發出「積極的信號」，近期觀察到有一些海外資金回流，來自中東、歐洲甚至美國，其中包括一些長期資金，這些資金不會立即離開。

然而他也強調，即便螞蟻最終正式上市，也將會變成與過去「截然不同的類型」。

正在等待螞蟻IPO實際發生的華興資本證券主管梅納（Andy Maynard）在報導中形容，中國放鬆監管壓力是「不情願的」，如果「經濟情勢仍然樂觀且COVID-19疫情不是問題，那麼中國仍然會重擊這些科技巨頭」。（編輯：曹宇帆）1110611