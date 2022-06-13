中國考古：三星堆祭祀坑出土文物溯自商朝

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（中央社台北13日電）中國考古團隊今天表示，根據三星堆新出土的器物，顯示三星堆遺址與中國其他地區存在緊密的文化聯繫，屬於中華文明的一員；祭祀坑年代確定為商代晚期，約距今3200年至3000年。

據央視新聞報導，中國四川省文物考古研究院今天在三星堆博物館召開記者會，對三星堆遺址考古挖掘進行階段性成果發布。

三星堆打破以往人們認識的中國古代文明，從出土的文物來看，它都有著自身顯著的特色，加上四川地形封閉，有「蜀道難，難於上青天」一說，三星堆於是成為古蜀文明的代表，被認為有別於黃河流域文明。

不過根據報導，記者會上指出，這次發掘的若干新器物顯示出三星堆遺址與中國國內其他地區存在密切的文化聯繫；也表明三星堆遺址所屬的古蜀文明是中華文明的一員。

報導指，3號坑、8號坑發現的銅尊、銅罍、銅瓿為中原殷商文化的典型銅器；3號坑、4號坑發現的玉琮來自甘青地區齊家文化；3號坑、7號坑、8號坑發現的有領玉璧、玉璋、玉戈在河南、陝西、山東以及廣大的華南地區都有發現，各坑大量發現的金器則與半月形地帶自古有之的金器使用傳統相符。

而神樹、頂尊跪坐人像以及大量龍形象器物則表明三星堆遺址的使用者在自身認同、禮儀宗教以及對於天地自然的認識與國內其他地區人群相近，「無疑確切表明三星堆遺址所屬的古蜀文明是中華文明的重要一員。」

此外，中國的考古隊對近200個樣品進行了碳14測年，測年資料集中在西元前1131年至1012年。除五號坑和六號坑年代稍晚之外，3號坑、4號坑、7號坑、8號坑的埋藏年代一致，為商代晚期，距今約3200年至3000年。這解決了過去30年來關於祭祀坑埋藏年代的爭議。

而6座坑共計出土編號文物近1萬3000件，其中相對完整的文物3155件。

1929年四川一位農村小鎮村民燕道誠無意間發現了三星堆遺址。

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三星堆遺址出土文物最為人熟知的是以「樣貌奇特」的青銅器人頭最出名。青銅器人頭有著扁平的嘴巴、鷹鉤鼻與長刀眉，其中還有一種，眼睛成圓柱狀凸出。從出土的青銅器人頭來看，它都不像人們所認識的漢族文化，這讓三星堆是來自「外星人的文明」不脛而走，再加上考古學家至今尚未發現古蜀文明有文字紀錄，添加其神秘、浪漫的色彩。

去年，半邊臉「金面具」宣布出土後，更讓三星堆成為炙手可熱的景點。（編輯：呂佳蓉/唐佩君）1110613