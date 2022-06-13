中國疫情反覆 民眾消費意願降存款增

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（中央社台北13日電）中國人民銀行（央行）近日公布人民幣存款資訊，在疫情反覆背景下，居民消費意願下降，但存款大增，前5個月存款增加逾7兆元（約新台幣30兆元），年增高達50.6%。

央視網今天報導，據央行公布最新人民幣存款資訊，今年前5個月，居民存款累計增加7.86兆元，不但較去年同期大增50.6%，增加額也超過疫情首年情勢，2020年當年前5個月居民存款累計增加6.15兆元。

報導指出，在COVID-19疫情反覆背景下，民眾存錢意願上升。興業銀行首席經濟學家魯政委表示，2020年的經驗顯示，疫情會導致居民存款上升，而且存款年增率會在相對高檔保持一段時間。

中國民眾在疫情下傾向把錢存起來，也代表消費意願下降。國家統計局數據顯示，4月社會消費品零售總額年減11.1%。前4月社會消費品零售總額也年減0.2%。

中信證券首席經濟學家明明表示，居民存款大增和消費表現低迷有一定的關聯，居民支出減少，自然會有一部分收入沈澱為儲蓄，但除此以外還有幾點原因。

包括因疫情影響部分民眾收入下降，且失業率上升，強化了居民預防性儲蓄的意願；其次是，上半年部分基金理財等產品淨值下滑，導致有資金從金融產品退出，轉為普通存款。（編輯：唐佩君/周慧盈）1110613