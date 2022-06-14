上海掃碼搭地鐵影響進站速度 尖峰時刻現排隊人龍

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（中央社記者吳柏緯上海14日電）上海解封以來，為落實疫情防控，進出公共場所、搭乘大眾交通工具時都必須掃「場所碼」，確認健康狀況。近日在上班尖峰時刻出現為了掃碼進站，乘客反而在站外大排長龍的情形。

上海逐步解封後的配套措施，除了常態化核酸檢測外，出入公共場所、搭乘地鐵或公車等大眾交通工具都要掃「場所碼」，確認姓名、場所名、進入時間、核酸檢測結果與健康碼等身分資訊。

根據上觀新聞、新民晚報與香港01報導，13日上午上班的尖峰時段，上海地鐵9號線佘山站外等待進站的乘客大排長龍，由於正在下雨，因此從上望下看呈現「雨傘陣」，相關影片引起了許多網友討論，並擔心大規模群聚造成防疫的壓力。

報導引述當地民眾的說法指出，佘山站平時在上班時間的人流量就很大，一遇到下雨的話，排隊10幾分鐘是家常便飯。現在加上進站掃碼，排隊的情形更嚴重了。另有通勤民眾說，這種情形大幅拉長了通勤時間，「一年以來第一次遇到排這麼長的隊。」

報導提到，上海地鐵9號線當日投入了全部的運力，最短的行車間隔縮短至1分50秒，佘山站在上午8時至8時45分，在站外啟用繞行的限流措施。早上7時至9時，佘山站進站1.2萬人次，為去年同期的66%。

雖然就數據看來，應不至於發生擁擠的情形，然而據上海地鐵官方回應，由於進站的每位乘客都須掃「場所碼」，並由安檢人員進行驗證，這項措施將佔用一定的時間，導致整體排隊以及站外停留時間拉長。同時，13日是雨天，乘客邊撐傘邊使用手機也影響了進站速度。

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據報導引述車站工作人員表示，為了避免13日的情形再度發生，今天上午佘山站將原先2個繞行入口增加至4個，負責疏導乘客與查驗場所碼的車站工作人員也從原先的4個增加至8個。「這樣一來，市民通過新增加的入口既可以減少進站的距離，通道兩邊新張貼的場所碼也可以讓掃碼效率更高。」

在上海常態化防控的要求之下，掃碼已成為上海人日常生活的一部分。（編輯：邱國強）1110614