降低升息衝擊與風險 中國4月減持美債創12年新低

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（中央社記者吳柏緯上海16日電）為應對通膨，美國聯準會近幾個月多次升息。為避免升息影響與分散風險，中國過去幾個月持續減持美債。根據最新統計數據，中國在4月時減持美債362億美元，餘額創12年來新低。

面對居高不下的通貨膨脹，美國聯準會宣布升息3碼（0.75個百分點），為今年以來第3度宣布升息。面對美國不斷升息與外在經濟環境帶來的壓力，中國在近幾個月持續減持美債應對。

根據路透社報導，美國財政部一份最新統計數據顯示，今年4月中國減持美債362億美元（約新台幣1.075兆元），持有的美債規模降至1.003兆美元，創下2010年6月以來最低的水準。

報導分析，今年以來美國聯準會多次暗示並執行升息政策以緩和通貨膨脹，美國國債價格隨之下跌。不少中國的投資者為了減少損失而陸續出脫手上的美債。此外，減持美債也可能是為了中國外匯的持有量，並在中美關係緊張的情形下，分散風險、重新布局。

報導提到，中國出脫美債同時造成美國公債殖利率上升。

除了中國之外，美債最大持有國日本也在4月出現減持的情形，持有美債規模下降至2020年1月以來的最低水準

報導提到，日本在4月出現減持的原因是日元兌美元持續下跌，促使日本投資者拋售美債以從匯差中獲益。日本4月的美債規模1.218兆美元，仍然是美國以外，最大的美債持有國。（編輯：李雅雯）1110616