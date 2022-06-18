解封半個月人潮仍多 上海官方要銀行延長營業時間

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（中央社記者吳柏緯上海18日電）上海解封至今已半個月，部分銀行仍有排隊人潮，有民眾擔心抽不到號碼牌，凌晨2時就到現場排隊。上海銀保監局近日發布通知，要求業者延長營業時間、增派人手，解決這種情形。

據界面新聞、新民晚報報導，解封至今超過半個月，然而近日上海多地的銀行門口仍有排隊辦理業務的人龍，其中，位於上海浦東新區的郵政儲蓄銀行洋涇營業所，由於每天只發放40張號碼牌，當地的老年人擔心抽不到，甚至在淩晨2時就帶著小板凳，坐在門口排隊。

此外，由於每天限額，也造成附近居民存取款、轉帳，甚至繳納水電煤費等業務面臨諸多不便。

針對近日上海多家銀行出現大量排隊的情形，上海銀保監局17日發布「關於進一步做好銀行網點金融服務滿足市民集中辦理業務需求的通知」，提出了6大項目，銀行業者針對位在人口密集處的營業據點，應該適度延長營業、加派一線工作人員，協助民眾處理相關事務。

根據通知，在周邊社區人口比較密集、負責養老金業務、附近其他據點暫時關閉等情況的重點營業所，應採取「階段性臨時提早營業或延遲結束營業」、「雙休日照常營業」等延長營業時間的服務，提高服務效率。

另一方面，藉由加強總行、分支行聯動，各據點人員合理調配等多種方式，增加重點營業據點的窗口和一線工作人員，提升服務承載能力。

此外，通知也要求應做好「營業據點服務管理及預案」、「提升精細化服務能力」、「做好基礎設施保障，加強自助設備維護」，以及「加強老年人友善設施改造」等。（編輯：曹宇帆）1110618