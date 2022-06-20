澳門疫情增至31例染疫 公部門關閉2天

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北20日電）澳門突然爆發COVID-19疫情，截至昨晚10時，這波疫情有31例染疫，患者包含監獄工作人員，也有人參與飲宴等聚集活動。疫情源頭尚未明朗，官方坦言疫情嚴峻，公共部門今明兩天關閉。

根據澳門日報報導，這一波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情源自澳門鏡湖醫院通知發現有一份「十混一」樣本的核酸檢測結果陽性，經過複查發現有一個樣本呈陽性，該患者因出現不適症狀到鏡湖醫院求診。

截至昨晚10時 ，這波疫情已發現31名核酸陽性個案，包括21女10男，年齡介於8個月至89歲，當中有8人為有症狀確診病例，23人被列為無症狀感染者。

通過流行病學調查，當局共掌握602人，其中密切接觸者146人，非核心密切接觸者（即共同軌跡人士）375人，次密切接觸者36人，一般接觸者10人，陪同人員4人。目前，流行病學調查工作仍在進行中。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

由於染疫者當中包含監獄工作人員，澳門治安警察局行動及通訊處處長馬超雄表示，已第一時間採取多項預防措施，包括對確診獄警的人員進行檢測，結果初步均為陰性，並將一名核檢結果陰性，但屬密切接觸者的人員已送往隔離酒店。

疫情下澳門政府為減少人群聚集，昨起關閉學校、公園、博物館和體育設施等公共場所；另除了提供緊急或基本服務的公共部門外，其它公共部門6月20日及21日暫停運作。（編輯：呂佳蓉/唐佩君）1110620