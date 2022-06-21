中國多地查男模陪侍 網友反諷丈夫該睜隻眼閉隻眼

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（中央社台北21日電）中國近年有一些丈夫舉報妻子沉迷KTV男模不回家，多地公安因此展開清查KTV男模有償陪侍行動，不過相較於丈夫痛斥被破壞家庭，有網友則反諷老婆逢場作戲，老公應該睜隻眼閉隻眼。

據澎湃新聞報導，近2年在湖南「百姓呼聲」網站上，有關「男模有償陪侍」的舉報發文多達35則，今年僅6月就有7則。

其中一位丈夫舉報指出，自己是一名普通的工人家庭，一家三口生活美滿幸福，做夢都想不到老婆會接觸到男模，開始察覺是因為存款總是莫名少了很多，老婆經常各種藉口應酬，夜不歸宿，對孩子和家庭不聞不問。

另一人舉報對此場所深惡痛絕，指家庭支離破碎吵架，離婚給小孩的傷痛，都是這個罪該萬死的場合。也有人舉報說KTV每天營業至早上六、七點，多半都是女性客戶去找男模，敗壞社會風氣，影響社會秩序，破壞家庭感情。懇請領導嚴厲查封。

報導指出，涉及「男模有償陪侍」的舉報涉及湖南株洲、益陽、永州、岳陽、常德、湘潭、衡陽等地的市縣區KTV。近日多地公安表明立場，將持續清查嚴厲打擊娛樂場所的涉黃違法犯罪，並歡迎積極舉報。

不過，此事件在網路上引發熱議，在「舉報KTV男模有償陪侍」話題下，網友留言變成焦點，有些挑戰傳統夫妻價值觀，留言反串諷刺，也有人認為不該只查男模。

這些留言包括「我又不花錢，逢場作戲而已。我又沒和他說話」、「她只是一時的意亂情迷而已，早晚會回來的」、「男人你要多理解，因為這是全天下女人都會犯的錯」、「她玩累了就回來了。男人過日子要睜一隻眼閉一隻眼」。

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不過，也有網友批評執法雙標，指這是就業歧視，為何女模可以，男模就不行。

但這類社會事件除了破壞家庭等指控外，也可能潛藏犯罪，中國律師王甫表示，從舉報內容觀察可看出，「男模有償陪侍」並不限於打情色擦邊球，其目的是作為高消費的一種手段，可能存在高價兜售假酒或者以欺騙、引誘、強迫消費者等方式進行高消費。若用暴力、脅迫等手段迫使消費者消費，情節嚴重者可能涉嫌強迫交易罪。（編輯：唐佩君/呂佳蓉）1110621