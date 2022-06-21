繼美中對話後 歐中可望數週內舉行高級別對話

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（中央社台北21日電）歐盟駐中國大使郁白20日表示，歐盟和中國計劃在未來幾週內舉行2場高級別對話，希望涉及經濟、氣候、環境等問題。但他說，雙方的會談必須解決實際雙邊問題，帶來實實在在的益處。

彭博社報導，郁白（Nicolas Chapuis）在北京指出，經濟關係是歐中關係的亮點之一，歐中有廣泛的經濟聯繫，雙邊貿易並未放緩。但歐企正將決定投資的時間點延後，「因為每個人都在等待，中國放寬COVID-19防疫措施的計劃」。

遭歐洲議會擱置、導致陷入停擺的「中歐投資協定」，被認為是阻礙歐中關係的重要因素。郁白對此表示，如果中國想要向歐洲及歐企發出正面訊號，中國其實可以單方面執行協定。

但郁白強調，歐盟想要看到中國進一步開放本國市場。否則，中國企業將失去部分現有的歐洲單一市場准入。

報導提到，20日公布的一項調查顯示，近1/4的中國歐企正考慮將投資業務轉移到中國以外的地區，歐企因為中國的防疫措施，對於在中國投資看法越來越負面。郁白則對此表示，現在沒有人離開中國，但存在著「與新投資事項有關」的問題。

烏克蘭問題是中國與歐盟的另一大分歧。郁白對此表示，歐洲認為中國對俄羅斯的態度沒有改變，「我們（歐盟與中國）在烏克蘭問題上存在巨大分歧，這很明顯」。

但他強調，中國至今沒有直接或間接支持俄羅斯在烏克蘭的作戰行動，「我們看到的是（中國）在政治上的支持，這是不同的，不受到制裁」。（編輯：邱國強/陳沛冰）1110621