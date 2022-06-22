救房市奇招 河南房地產商推小麥大蒜換房

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（中央社台北22日電）中國疫情重創房市，多地陸續推出購房優惠政策，河南當地房地產商出招推出可用小麥大蒜支付購房頭期款，每斤小麥可抵人民幣2元，最多可抵16萬元（約新台幣70萬元）。

路透社報導，近日河南省一間「絕望」的房地產商在疲弱的樓市中，容許以小麥及大蒜來支付購房的頭期款。

房地產商建業地產的廣告指每斤小麥可抵2元，最高可作為16萬元的購房頭期款。路透社記者根據廣告上的電話致電查詢，銷售員表示推廣的顧客目標是當地農民，推廣由本週一（20日）至7月10日，相關建案位於河南中部，售價60萬至90萬元。

報導又指出，上月建業地產另一個樓房廣告表示買家可以每斤大蒜抵5元來購房。廣告聲稱16天之內已吸引了852宗參觀及30宗交易，涉及86萬斤大蒜。

房地產是中國經濟火車頭，受到官方嚴格防疫管控措施影響，房市今年1至5月疲弱，甚至令人擔心會否影響中國今年達到經濟成長5.5%的成長目標。

今年以來，中國已超過百座城市發布房地產的鬆綁調控政策，包括放寬限購令等。房地產商也急於增加購房交易，常見的促銷手段包括買房子送停車位或免費裝修。

報導引述房地產業人士說，近來市民購房意願有所回升，但能否令房市轉強仍言之過早，因為中國經濟仍面臨很多不明朗因素，許多房地產是因減價或提供優惠才有較好業績。（編輯：陳沛冰/周慧盈）1110622