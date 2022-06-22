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傳滴滴出行將完成網路安全整改 App重新上架

2022/6/22 19:55（6/22 20:52 更新）
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中國官方針對網路叫車平台滴滴出行長達1年多的監管措施似乎將告結束。（中新社）
中國官方針對網路叫車平台滴滴出行長達1年多的監管措施似乎將告結束。（中新社）
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（中央社記者吳柏緯上海22日電）中國官方針對網路叫車平台滴滴出行長達1年多的監管措施似乎將告結束。據外媒報導，滴滴的網路安全整改已進入尾聲，此前遭下架的多款應用程式（App）將重新上架。

滴滴去年6月不顧中國官方反對，在美國掛牌上市，結果上市不到一週即遭監管，官方對滴滴展開一系列的調查，並下架App，導致滴滴股價一路狂瀉。

2021年12月3日，滴滴宣布擬自美股退市，並於今年4月16日正式發布自美退市公告，隨後於6月初遞出下市申請。

英文南華早報21日報導引述消息人士稱，滴滴啟動從美國下市程序的同時，也持續規劃讓滴滴App重新上架，近期網絡安全整改已進入尾聲，滴滴落實官方要求的數據合規性，包含遵守多個關於保護穩私及用戶同意的新規則。

報導指出，重新上架的服務除了叫車外，還有順風車，對於現階段的滴滴而言，「重新上架比上市更重要」，因為這是滴滴可以重新開始吸收新用戶的第一步。

滴滴對於相關傳言則未做出回應。

報導認為，滴滴的App若能重新在中國上架，顯示北京差不多已經結束對中國科技巨頭的監管、審查。

根據香港01、香港經濟日報報導，滴滴5月時曾提交一份監管文件指出，在完成自美退市與中國要求的網路安全審查、整改後，公司才能夠恢復正常營運，包含恢復旗下被中國官方下架的26款App。

這份文件指出，在恢復正常營運之前，滴滴不會在任何證券交易所上市。（編輯：楊昇儒）1110622

延伸閱讀
將自美下市 滴滴：滿足中國監管前不會再上市
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