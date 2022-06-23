習近平：採更有效舉措實現全年經濟目標

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（中央社台北23日電）中國國家主席習近平昨天視訊出席金磚國家工商論壇開幕式時強調，中國將採取更加有效舉措，努力實現全年經濟社會發展目標。外界近期普遍預測中國難以達到5.5%的經濟成長目標。

綜合官方新華社等陸媒報導，習近平在主旨演講中表示，今年以來，面對複雜嚴峻的國內外發展環境，中國築牢疫情防控屏障，鞏固疫情防控成果，最大程度穩住了經濟社會發展基本盤。

他說，中國將加大宏觀政策調節力度，採取更加有效的舉措，努力實現全年經濟社會發展目標，最大程度減少疫情影響。

習近平並表示，當前一些重要產業鏈供應鏈遭到人為干擾，大宗商品價格高位波動，全球通貨膨脹居高不下，國際金融市場持續動盪，世界經濟復甦勢頭不斷走弱。大家都在擔心，世界經濟會不會陷入危機的泥潭。

他不點名地批評美國，「主要發達國家要採取負責任的經濟政策，避免政策負面效應外溢，避免給發展中國家造成嚴重衝擊」。

上海稍早前因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情封城兩個月並對經濟造成巨大衝擊，中國4月的主要經濟數據全線走弱，外界擔心全年5.5%的經濟增長目標無法實現。

對此，今年4月曾為中共中央政治局授課的上海財經大學校長劉元春昨天出席線上舉行的2022年世界計量經濟學會亞洲年會開幕時演講表示，「4月29日政治局會議明確了經濟增長目標依然沒有根本性的調整，這意味政策會迎來大幅度調整，在三季度會出現一輪報復式增長」。

他逐一羅列官方最近釋放的寬鬆訊號說，6月初，封城兩月的上海才將復工復產提上日程；全年8.4%的財政支出、3.45兆（人民幣）專項債、迅速到位的留抵退稅、40個城市布局的消費券、房地產政策…預料「這一輪政策將在6月底和7、8月份密集爆發」。

劉元春說，目前很重要的任務就是為中共20大的召開營造祥和環境，「國務院和中央已經把整個二季度正增長以及全年經濟目標基本達成，作為一個政治任務，分解到各個層級和機構，導致三季度很多地方政府要在中央精神的指引下，進行全面發力」。

他說，在政策保證下，企業趕工趕時完成生產任務，中小企業預計逐漸復甦，「第三季度中國GDP增速在6%左右，應沒問題」。（編輯：周慧盈/唐佩君）1110623