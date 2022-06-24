疫情影響加上紓困 中國多省前5個月財政收入大減

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（中央社記者吳柏緯上海24日電）疫情衝擊經濟，加上樓市、車市低迷造成相關稅收放緩，與此同時，實施退稅等紓困政策，中國多省今年前5個月的地方財政收入出現下滑。雲南年減3成、吉林年減超過4成。

從2021年底開始，中國多個地方政府陸續出現財務困難的情形，地方政府的財政壓力，以及債務超過風險警戒線等議題，成為輿論關注焦點。隨著今年疫情再次多點爆發重創經濟，地方財政問題加劇。

根據第一財經報導，截至目前至少已有17個省公布了今年前5個月財政收支資料，除了內蒙古、山西、江西三地正成長外，其餘14地均出現程度不一的下滑，包含浙江、北京、上海，年減幅最大的吉林則是衰退44.2%。

報導引述多名財經專家分析，今年3月以來疫情多點爆發，部分地方受衝擊較大，經濟趨緩壓力增加，造成財政減收。而樓市、車市低迷，也造成相關稅收放緩。

報導以受疫情衝擊較大的吉林省為例，根據吉林省財政廳披露的資訊，由於疫情對當地市場的生產經營造成影響，加上前5個月多項稅收收入均出現明顯下滑，因此反應在整體數據上。「不過隨著當地疫情防控取得階段性成效，疫情影響程度在逐步減弱。」

報導提到，受到疫情影響，多地都祭出紓困措施為企業減負，退稅、減稅、緩稅、降費、緩費等政策力度大，預計超過人民幣3兆元（約新台幣13.3兆元），這在短期會造成地方財政減收。而且4月、5月是「增值稅留抵退稅」的集中退還期，導致地方政府第一大稅收收入大幅下滑。

據統計，除了吉林衰退44.2%外，雲南年減30.5%、天津年減28.9%，受到疫情與封城影響的上海，前5個月的財政收入也呈現年減16.8%。

但也並非所有地方財政收入都衰退，「資源型大省」山西和內蒙古受惠大宗商品價格高漲、煤炭相關企業利潤大幅成長等因素，財政收入也水漲船高。內蒙古年增39.8%、山西年增36.6%。（編輯：周慧盈）1110624