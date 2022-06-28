嚴苛防疫衝擊經濟 中國重申勝利脫貧無返貧

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（中央社台北28日電）在COVID-19疫情與封控政策打擊經濟下，中國官方今天在中宣部舉行的「中國這十年」系列記者會上高調重申，中國脫貧獲得全面勝利，9899萬農村貧困人口全部脫貧；且沒有規模性返貧。

據官媒央視新聞報導，國家發展和改革委員會官員在會上表示，人民生活實現全方位改善。脫貧攻堅取得全面勝利，現行標準下9899萬農村貧困人口全部脫貧，「創造了人類減貧史上的奇蹟」。

在前一天召開同為「中國這十年」系列記者會上，中國農業農村部副部長鄧小剛指出，中國脫貧攻堅成果持續鞏固，33項過渡期銜接政策出台實施，防止返貧動態監測幫扶機制全面建立，守住了不發生規模性返貧的底線。

他稱，現行標準下9899萬農村貧困人口全部脫貧，832個貧困縣全部摘帽，12.8萬個貧困村全部出列，區域性整體貧困得到解決。

國家鄉村振興局副局長洪天雲表示，打贏脫貧攻堅戰以後，鞏固拓展脫貧攻堅成果，不發生規模性返貧，這是中共中央最關心的一件大事。之後將有5項重點工作，包含強化防止返貧監測幫扶、強化穩崗就業、強化產業幫扶、強化項目實施和資金支出、強化社會幫扶和駐村幫扶。

在穩崗就業方面，洪天雲表示，將確保今年全國脫貧人口務工就業規模要穩定在3000萬人以上。

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去年，北京召開「決戰決勝脫貧攻堅座談會」，由中共總書記習近平宣布脫貧攻堅戰取得全面勝利，中國邁入全面小康社會。

中國是否真如官方所言的脫貧，一直為外界非議。依據中國的標準，2020年時脫貧戶每年純收入要達到人民幣4000元（約新台幣1萬7600元），即每戶月收入333.33元，每日11.11元。這項標準低於聯合國發展署制定的全球絕對貧困線人均日收入1.9美元（約人民幣12.31元）。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110628