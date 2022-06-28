上海市委換屆選舉 李強連任市委書記

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（中央社記者吳柏緯上海28日電）中共上海市黨代會27日落幕，上海市委今天隨即舉行第12屆委員會第一次全體會議，進行換屆選舉。李強順利連任上海市委書記一職，龔正、諸葛宇杰連任市委副書記。

根據上海市政府微信公眾號「上海發布」，中共上海市第12屆委員會第一次全體會議今天上午舉行，共有市委委員88人，市委候補委員16人出席。會中進行換屆選舉，選出新一屆市委書記、副書記。

據發布，李強被選為市委書記、市委副書記為龔正與諸葛宇杰，3人均為連任。

根據公開資訊，2017年10月底，時任浙江省委書記的李強接替韓正，擔任中共上海市委書記，仕途更上一層樓。中共20大將於今年秋季登場，上海市委書記依慣例會躋身接班梯隊。

因此曾有分析認為李強將有機會進入政治局常委會，成為決策核心人物之一。但因4月間上海疫情蔓延及封城措施引發強大民怨，李強的未來仕途被認為出現變數。

連任市委副書記的龔正，同時是現任上海市長，2020年3月間接任上海市委副書記一職，並於同月任上海市副市長並代理市長。同年7月，經上海市15屆人大四次會議選舉，正式就任上海市長。

另一位連任市委副書記的諸葛宇杰是今年3月間出任現職，由於年僅50歲，是中國首位「70後」省級黨委副書記，因此這項人事任免在當時受到不小關注。

據發布，除了市委書記、市委副書記外，會議也選出新一屆市委常委與紀律檢查委員會書記、常委。（編輯：邱國強）1110628