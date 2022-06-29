中國清零政策難擋病毒 安徽疫情外溢至江蘇

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（中央社台北29日電）中國官方今天通報新增COVID-19本土病例39例（含確診與無症狀感染）。北京與上海疫情平息後，安徽疫情升溫，當地疫情外溢至江蘇省會南京；在香港七一活動前夕，香港疫情仍在發展中。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，28日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例24例。當中，本土病例3例，分別來自江蘇2例、廣東1例；境外移入則有21例。

當天通報無症狀感染者105例，其中境外移入69例，本土病例36例。單日新增本土無症狀感染者以安徽15例最多，天津9例，江蘇4例，遼寧3例，廣東2例，北京1例，四川1例，雲南1例。

北京昨新增1名本土染疫患者，居住在朝陽區；上海則是連2日無新增染疫者。另一經濟大城市深圳新增3名患者。

安徽疫情升溫，昨新增15例染疫，省會合肥實施全員核酸檢測，當地同樣出現疫情的泗縣，對全縣所有住宅社區、村、社區實施封控管理。

江蘇省會南京出現疫情。官方表示，要以最大限度減少疫情影響，對重點區域與人群優先進行核酸檢測篩查。當地突如其來的疫情與安徽疫情外溢相關，清零政策仍難擋疫情。

港澳部分，香港警方證實中國國家主席習近平將赴港出席七一活動，當地昨天通報單日新增1685例確診病例，疫情仍在發展中。

澳門這波累計染疫者破400例。澳門停止多種場所運作，昨宣布收緊賭場的防疫措施，從7月開始，所有進入娛樂場所範圍的人士，包括顧客、工作人員及公共部門人員，均須持有48小時內核酸檢測陰性證明，博企工作人員上班前或進入娛樂場前當天快測須陰性等。

截至28日24時，現有確診病例464例（其中重症病例1例），累計死亡病例5226例，累計報告確診病例22萬5605例。尚在醫學觀察的密切接觸者8萬8674人；尚在醫學觀察的無症狀感染者870例（境外輸入483例）。

香港特別行政區累計通報確診病例33萬7306例（出院6萬3798例，死亡9399例），澳門特別行政區189例（出院83例）。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110629