中國打「假外資」 規範中國投資者返程交易行為

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（中央社台北29日電）中國決定清退「假外資」。中國證監會禁止境外的中國投資者參與股票互聯互通機制，包含不准開設滬深港通帳戶，以及不准通過此類帳戶交易A股。

據財新網、新浪網等陸媒報導，今年6月24日中國證監會發布「關於修改〈內地與香港股票市場交易互聯互通機制若干規定〉的決定」，明確了上述規定。

這項新規將從今年7月25日起實施，並設置一年的過渡期。

根據新規，互聯互通機制下北向滬、深股通的合資格投資者，將不會包括持有中國身份證明文件的中國公民，和在中國內註冊的法人及非法人組織；而取得境外永久居留身份證明文件的中國公民除外。

中國證監會在關於此次決定的說明中指出，近年有部分中國投資者在香港開立證券戶口及互聯互通北向交易許可權，通過滬深股通交易A股，雖然這類群體的總體規模不大，但和滬深股通引入外資的初衷不符。

中國證監會表示，新規是為統籌金融開放和安全，依法加強對跨境證券活動的監管，保護中國投資者合法權益，穩定市場預期，維護滬深港通平穩運行，規範中國投資者返程交易行為。

「北向交易」指的是，境外投資者通過滬港通、深港通來交易滬深兩市的股票，該資金數據也常作為判斷外資流量、流向依據。

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根據官方統計，目前境外中國投資者經香港參與的滬深股通北向交易，金額在整體北向交易中的占比保持約1%，投資者數量（包括個人和機構）約有170萬名，但大部分無實際交易，近3年有北向交易的中國投資者約有3.9萬名。

報導指出，「假外資」利用互聯互通機制操縱市場的案件有所發生。比如，藉由在香港證券公司開設多個帳戶，利用滬港通機制，通過日內反向交易、操縱開盤價、盤中拉抬、尾市拉抬、虛假申報等手法操縱股價等。（編輯：呂佳蓉/陳沛冰）1110629