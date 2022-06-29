港澳人士暢談居台經驗 呼籲政府重視留住人才

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（中央社記者沈朋達台北29日電）近期傳出不少港人難在台定居。中華港澳之友會今天舉辦在台港澳人士生活分享會，有港人指移民有義務和門檻，呼籲台港民眾換位思考；也建議台灣簡化居留關卡，才能留住人才。

中華港澳之友會今天舉辦「攜手連心＆邁向未來：在台港澳人士生活分享會」，邀請4名移居台灣、從事不同行業的港澳人士，分享在台生活的經歷。其中3人曾在台就讀大學，1人在台結婚，有較明確管道申請居留和定居；與會者沒有投資移民這個目前較常「卡關」的族群。

畢業於國立清華大學化學工程系的港人周凱欣已經來台8年，目前擔任奧寶科技有限公司擔任客服工程師。她說，促使自己留台發展的主因，是科技業較好的職涯發展機會，和台灣較佳的生活品質。

即便從台灣的大學畢業，但周凱欣的求職路也並非一帆風順。她提到，現行法規對港澳學生就職的公司資本額有門檻限制，即便滿足條件，仍要看公司是否願意幫港澳生申請相關文件。

周凱欣強調，長期居留並非逃避問題的方法，呼籲有意移居台灣的港澳民眾要思考是否真心喜歡台灣的生活與文化，否則可能終究難以適應。

她也提到，港澳民眾移民台灣有相關義務，例如綜合所得稅必須提交18%的「就源扣繳」。另外，台灣政府也希望移民對這塊土地有所貢獻，因此會有相關門檻和審查，呼籲台港民眾能換位思考移民風波。

即將出任恩主公醫院院長的蔡卓城醫師1984年來台就讀醫學系後，就留台發展。他推薦港澳年輕人來台就讀醫學、牙醫、護理和藥學等科系，因為這些行業的起薪較高，就業也未飽和；但同時競爭壓力也大，必須足夠努力才能出類拔萃。

近期有些香港醫護人員以專才移民途徑來台，但受限於法規無法執業。蔡卓城坦言，各國對於這些行業都有所保護，外國畢業生若想執業相當困難。目前政策是希望吸引港澳年輕人來台就讀相關科系，若想吸引20至30歲的專業人士，則有賴政府的智慧與高度。

會中也談到台灣如何留住港澳人才。蔡卓城建議，台灣若想留才，就不要對居留設下各種門檻，比如：港澳生回僑居地工作2年後再回台居留1年，可申請定居的規定，有太多不確定性。

周凱欣也提到，台灣留才的另一個考驗是薪資水準。她提到，台灣雖有先進的製造和工程業，但不少朋友赴海外進修後，會選擇在當地就業，懸殊的收入是重要考量。

Youtuber黃愷晴是唯一未在台就學的新移民，她和台灣男友結婚，已來台2年半。熱愛旅行的她曾在2018年當選觀光局甄選的蘭嶼島主，目前也拍攝台灣旅遊影片。

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服裝品牌「GELÉE」創辦人梁敏婷則是唯一的澳門人。她2003年從國立台灣師範大學美術系畢業後，回澳教書，之後再來台就讀研究所，並成立了畫室，和創辦自己的品牌。

中華港澳之友會榮譽會長張五岳在會中說，台灣的少子化威脅國家的競爭力，而移民是解決問題的重要方法之一。無論誰執政，台灣都面臨「攬才、育才和留才」3大問題，港澳之友會願匯整意見給各行各業和相關單位參考。（編輯：邱國強）1110629