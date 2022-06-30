疫情波及「鐵飯碗」 粵江浙滬公務員減薪3成

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（中央社台北30日電）疫情重挫中國經濟，波及公務員的「薪情」，據報導，上海、廣東、江蘇、浙江等沿海省市的公務員陸續遇降薪潮，各地取消各類自設的獎勵性補貼，下調幅度約3成，並預計會進一步縮水。

綜合財新網、星島日報等陸港媒體報導，公務員的工作因為收入穩定、福利高、少加班，向來受到中國年輕世代青睞，今年國家公務員考試報名人數超過200萬人，創歷史新高。但如今，這個「鐵飯碗」卻遭遇一輪降薪風暴。

財力雄厚的上海、江蘇和浙江據傳日前成立了「公務員降薪辦公室」，落實公務員降薪規定；上海處級官員年薪據傳從人民幣35萬元（約合新台幣150萬元）降至20萬元，主任科級公務員年薪則從24萬元砍到15萬元，降薪幅度達3至4成。

財新網引述深圳龍華區一名科級官員估算，他的收入將縮減超過2成，而過去加上各類獎金補貼，年薪可達37萬元左右；江蘇蘇南地區一名副科級幹部的降薪幅度大致為2成5，到手薪酬減少約10萬元。

浙江一名科級官員透露，「經濟愈發達的地方，降得愈厲害」。有公務員在網上抱怨，他在深圳貸款購屋，調薪後的薪資難以支付每月的高額貸款。

報導說，與沿海經濟發達地區公務員大幅降薪相比，內陸地區這次未受到明顯影響。河南、河北、安徽等地部分公務員表示，調薪後的年收入反而略有上漲。

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多地公務員遇降薪潮主要由於近來地方財政收入下滑。以這次降薪明顯的上海為例，去年一般公共預算收入超過7000億元，以絕對優勢處於全國第一，但因疫情封城逾兩個月，當地經濟重挫，防疫相關開支大增，4月財收年減高達4成8。

除了疫情影響導致公共預算收入下滑，土地出讓金收入減少及增抵退稅政策也加大了地方財政壓力。深圳4月財收下滑約4成4，深圳市財政局指主要原因是中央實施增值稅留抵退稅、製造業中小微企業緩稅等稅費支持政策導致的政策性減收。（編輯：周慧盈/李雅雯）1110630