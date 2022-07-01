香港回歸25年 港媒：港式資本主義出問題

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（中央社記者張謙香港1日電）在香港回歸25年之際，各界關注香港情況，明報今天發表社評指出，過去25年，香港經濟總產值差不多「翻了一番」，但貧富懸殊惡化，民生問題尖銳，顯示港式資本主義出了大問題。

社評表示，香港的經濟成果分配並非雨露均霑，若不變革，必礙「一國兩制」行穩致遠。

它指出，基本法列明香港資本主義制度及生活方式50年不變，但這不應成為延續港式資本主義高度剝削形態的擋箭牌。

社評認為，香港需要拋開新自由主義經濟迷思，力保民生、助基層，特區施政長期向既得利益過度傾斜的情況，必須改變。

星島日報也發表社論表示，中國國家主席習近平昨天在港視察了科學園，聽取園內在生命健康、人工智能、機械人、工程應用範疇所取得的成果，並鼓勵科研人員和創新科技加倍努力，可見他對創科發展高度重視。

社論認為，創科關係到未來競爭力，在西方打壓下，大陸較難取得關鍵技術和設備，香港應發揮自身所長，貢獻中國所需。

另據無線電視台報導，香港回歸25週年，英國首相強生（Boris Johnson）發表錄影講話，指香港在回歸25週年前夕，中國政府開始「沒有遵守承諾」，「威脅港人的權利及自由，以及香港的持續繁榮」。

他表示，英國會繼續確保中國信守對香港的承諾，又說英國不會放棄香港。

北京環球時報則發表社評，指美西方政客「至今不忘對香港的殖民舊夢」，並依然妄想把香港當做「反華橋頭堡」。

社論表示，很明顯，「反中亂港」勢力的干涉之手已被國安法斬斷，香港市民的國家安全意識空前凝聚，這也決定了「反中亂港」勢力的干擾破壞必然是徒勞的。（編輯：周慧盈）1110701