中國加速制定疫情防控保險 困難行業優先投保

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（中央社記者吳柏緯上海1日電）疫情重創經濟，中國國家發改委等3部門今天聯合發布通知，要求加速研究制定「疫情防控保險」方案，並鼓勵保險公司優先支持物流、餐飲、文旅等困難行業投保。

綜合第一財經、中新網報導，中國國家發展改革委員會、財政部、銀保監會等3部門1日聯合發布「關於推廣疫情防控保險，助力做好保市場主體保就業保民生工作的通知」，要求加快研究制定「疫情防控保險」工作方案。

「通知」提及，有條件的地方政府，可以對疫情防控保險給予政策支持，並鼓勵保險公司優先支持物流、餐飲、零售、文旅等困難行業與企業投保。

據「通知」，「疫情防控保險」的定位是「對突發公共衛生事件造成財產和健康損失的風險保障，是以市場化方式分擔疫情防控成本的重要創新。」

「通知」明確規範各地相關部門的責任，包括指導推動保險公司依法、依規展開疫情防控保險業務，鼓勵開發完善復工復產綜合保險方案和健康保險、貨物損失險等疫情防控保險產品。

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同時，加大行業監管力道，規範銷售及宣傳行為，根據合約條款及時足額理賠，保障投保人合法權益。

另一方面，「通知」鼓勵各行業協會、商會等，根據實際需要指導轄區內企業投保，提升風險保障精準度和保險業務覆蓋面；鼓勵保險公司針對投保企業所在行業特點和需要，提供風險預防建議，協助企業進行風險隱患排查，落實行業和企業疫情風險防控責任。（編輯：楊昇儒）1110701