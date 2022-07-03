中國成最大新能源車市場 可能顛覆全球製造業結構

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（中央社台北3日電）中國今年前5個月新能源汽車銷量200萬輛，年增高達111%，成為全球最大的新能源汽車市場。分析指出，中國正加速崛起成為汽車出口大國，可能顛覆全球製造業結構。

央視財經網2日報導，在歐洲國家加速發展新能源汽車的同時，中國已成為全球最大的新能源汽車市場。今年1至5月，新能源汽車銷量超200萬輛，年增約111%。

數據顯示，2021年中國電動汽車全球出口量年增逾一倍至約55萬輛，其中大約40%銷往歐洲市場。目前，中國電動汽車已占歐洲電動汽車總銷量10%。

報導指出，中國汽車企業正加快布局新能源汽車，例如今年4月比亞迪宣布，已於3月全面停止公司燃油車的生產，成為全球首家執行該決定的車企。5月，長城汽車旗下的長征汽車宣布，6月5日起全面停產燃油車。

截至目前，中國有逾53萬家新能源汽車相關企業。其中，近三年來新增註冊數量企業近28萬家，年度增速為44.3%。

中國因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊經濟，中央以「促消費」新政「穩經濟」，其中支持新能源汽車消費是一大主軸，推動包括展延新能源汽車車輛購置稅免稅等，在利多政策下吸引買氣。

在內需之外，中國電動汽車外銷量成長更將牽動國際貿易板塊移動，英國金融時報近日報導，電動汽車讓中國加速崛起成為汽車出口大國。

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英媒認為中國正迅速崛起成為汽車出口大國，這可能顛覆全球製造業結構，給歐洲帶來新一波去工業化浪潮，引發堪比上世紀80年代的貿易緊張。如果電池取代內燃機，而且中國在汽車生產中占據主導地位，其顛覆性將是巨大的。

因為汽車製造支撐著歐洲和日本的繁榮。日本豐田和德國大眾等公司，再加上旗下供貨商，關係著數百萬人的工作。這些公司支撐起相關國家的經濟。汽車製造地的轉移，將比過去鋼鐵、電子產品或造船業的產能轉移影響更大。（編輯：唐佩君/李雅雯）1110703