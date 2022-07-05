收入銳減財政壓力增 中國多地調整預算以保民生

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳柏緯上海5日電）中國近期陸續推出包含退稅在內多項紓困政策，藉此穩定受疫情影響的經濟。退稅雖成了企業的「救命稻草」，卻直接影響地方政府財政收入，多地不得已只能調整支出預算保民生。

受到疫情影響，在中央一聲號令之下，中國多地方政府都祭出紓困措施為企業減輕負擔，其中減稅、退稅的政策力度較大。

根據第一財經報導，截至目前，中國各地的退稅規模已達人民幣2.64兆元（約新台幣11.7兆元），曾有分析指，今年整體退稅規模將會超過人民幣3兆元。

大規模的退稅雖然讓企業多少能喘口氣，然而對於地方政府的財政卻直接造成影響，今年不少地方的財政收入出現下滑。在收入減少、剛性支出不減的情形下，地方政府面臨財政壓力，不得不做出調整。

據報導指出，近日重慶市提出了預算調整方案報告提及，為了因應減收，擬刪減非急需、非剛性支出，除了工資、合理運作與基本民生等剛性支出外，合計刪減預算支出約50億元。

根據重慶市財政局的資料顯示，今年前5個月，重慶市一般公共預算收入年減14.9%。

除了重慶之外，今年同樣受到疫情衝擊的蘇州市發布預算調整方案草案，主要的措施包含刪減公務接待費、會議與培訓費，以及因公出國的經費。同時，刪減各類受疫情影響的工程進度款，刪減後節省的經費將統籌用於疫情、紓困等急需目的。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

昆明市財政局近日則發文要求，調整年初編列的預算，刪減非剛性支出，在「三保支出」（保基本民生、保工資、保運轉）未落實前，除應急支出外，不得支出其他事項。

報導引述粵開證券首席經濟學家羅志恒分析，在疫情衝擊超出預期以及土地租售收入減少的情形下，各地政府的收入衰退、抗疫紓困支出增加，地方財政情勢緊張，第4季的收支矛盾將明顯加大，「未來地方政府調整收支預期可能會逐步增加」。（編輯：曹宇帆）1110705