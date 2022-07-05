救房市設跌停 廣東中山規定房價每次跌幅限5%

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（中央社台北5日電）中國搶救房市手段不斷推陳出新。廣東省中山市日前發布房市「限跌令」，規定新建住宅銷售價格每次調整間隔不得少於3個月，且降幅不得超過5%，引起熱議，被譏為「為房價設跌停板」。

綜合中國財經媒體報導，中山市住建局、發改局4日聯名發布「關於進一步優化新建商品住房銷售價格申報工作的通知」，作出這項引發中國民眾議論的規定。

據統計，中山市今年5月商品住宅成交面積僅約29.54萬平方公尺，較去年同期大減31.3%，也比上月下滑1.4%；而同月網路簽約均價為每平方公尺人民幣1萬3425元（約新台幣5萬9千元），較去年同期下跌8.2%，也比上月下跌2.9%。整體房市呈現趨冷狀態。

通知內容指出，中山全市新建商品住房的售價，均需向市政府申報。而申報分為「首次申報」和「價格調整」2種。建商應在辦理預售許可或申請不動產首次登記時，要先申報「首次銷售價格」；日後若要調價，則須透過交易平台申報價格調整。

通知規定，建商為建案首次申報價格及申報調價時，既不得高於各鎮（街道）建案的最高申報價格，也不得低於各鎮（街道）建案的最低申報價格。至於各鎮（街道）的最高及最低申報價格，由市住建局核定。

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這項通知明訂，商品住房銷售價格一經申報，每次調整間隔時間不得少於3個月。如需調低申報價格，每次調降幅度不得超過上次銷售價格的5%。而銷售價格上下浮動幅度，不得超過申報價格的15%。

中山市這項房市「限跌令」引起不少中國民眾上網議論。有網友直指，這等於是把房價當成股價，還設下「跌停板」價，嚴重違背市場機制；另有網友形容，這種作法只是「把懸崖改成梯子」，根本無法扭轉房市下跌的大趨勢，反而會延長房市趨冷的時間。（編輯：邱國強/呂佳蓉）1110705