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中國副外長會俄大使 僅稱許雙邊關係未提烏克蘭

2022/7/6 16:07
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（中央社台北6日電）中國外交部副部長馬朝旭5日向俄羅斯駐中大使德尼索夫說，中俄關係持續保持高水平運行，中方願與俄方加強戰略協作，拓展務實合作。但中方發布的訊息中，並未提到兩人是否談及烏克蘭問題。

中國外交部今天公布馬朝旭5日在北京會見德尼索夫（Andrey Denisov）的對話內容，其中沒有提到任何與烏克蘭問題及俄烏戰爭有關的字眼。

南華早報今天報導，1艘俄羅斯戰艦日前在東海航行期間，遭到中國海軍艦艇全程監控。根據報導，各界對此事解讀分歧，中方雖可能陷入尷尬，但也可能是中俄上演的雙簧，意在對日本施壓。

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馬朝旭說，在中國國家主席習近平和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）戰略引領下，中俄關係持續保持「高水平運行」。中方願興俄方加強戰略協作，拓展各領域務實合作，不斷深化在聯合國、上海合作組織、金磚國家、20國集團等多邊架構內合作，推動全球治理體係朝著更加「公正合理」的方向發展。

根據中國外交部公布內容，德尼索夫高度評價俄中關係，並指俄方願與中方一道，全面落實兩國元首達成的重要共識，推進雙邊各領域交流合作和俄中國際協作，為兩國關係健康順利發展作出不懈努力。（編輯：邱國強/曹宇帆）1110706

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