雲南指前官員違法犯罪 曾批屈原質疑烈士

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（中央社記者沈朋達台北6日電）中國雲南省前教育廳長羅崇敏之前撰文批評屈原是愚忠，並質疑中國頌揚3名烈士，是鼓勵青少年以自殺表達勇氣。他被檢舉違反「英烈保護法」。官方今天指他違法犯罪，依法辦理。

雲南省教育廳今天透過微信公眾號表示，就「網傳羅崇敏發表有關言論」事件調查，發現他涉嫌違法犯罪，近日已將他的違法線索移交給相關職能部門依法辦理。

羅崇敏6月3日在網上發表題為「端午：一個鼓勵自殺的日子」，指統治者紀念屈原，是要告訴人們，無論皇上再昏庸無道，都要忠君愛國，若報國無門，「你可以投江自盡——但絕對不反朝廷。」

文章又質疑中國稱頌劉胡蘭等青少年英雄，是在教育中樹立「忠君愛國的自殺者榜樣」，誤導青少年以自殺表達抗爭和勇氣。

這篇文章被網友舉報違反「英烈保護法」。這是中國為保障烈士姓名、肖像和榮譽所訂立的法律。雲南省教育廳為此成立工作組調查。

羅崇敏本身也是話題人物。中國新聞網報導，他2011年就開通了真名微博，並表示「官員要經得起質疑」。不過2016年他的微博出現一篇貼文，指一個女孩懷了他的孩子，他因此向家人道歉。

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已退休的羅崇敏之後辯稱，當時自己的手機丟失，帳戶被盜，否認貼文內容。近期雲南省教育廳披露的資訊指出，羅崇敏2017年11月因「嚴重違紀」，被省紀委開除黨籍，並降級為副處級非領導職務退休待遇。

中國近年嚴禁民眾批評英雄烈士和解放軍。資深媒體人羅昌平因批評主旋律電影「長津湖」中的人物，而被判有期徒刑7個月，並須公開道歉。2020年中印軍方在邊境衝突造成傷亡後，也有多名中國網友被指詆毀英烈而遭拘。（編輯：陳沛冰）1110706