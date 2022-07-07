中國首次批准港澳律師在大灣區執業

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（中央社記者張謙香港7日電）據報導，中國昨天向香及澳門律師發出首批粵港澳大灣區執業證書，香港及澳門各有1人及3人獲得，今後可以在大灣區大陸9個城市執業。

羊城晚報今天在報導中指出，首批執業證書由廣東省司法廳發出，香港律師何君堯和澳門律師鄺玉球、程嘉雯、譚曉紅成為首批獲准在大灣區大陸9市執業的港澳律師。

何君堯是香港現任立法會議員、香港律師會前會長。在兩年多前的「反送中」運動中，何君堯力挺警方「止暴制亂」，期間他曾被人用刀刺傷。

在「一國兩制」下，大陸與香港、澳門實行不同的法律制度。

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2020年8月，中國人大常委會通過決定，授權國務院在廣州、深圳、珠海、佛山、惠州、東莞、中山、江門、肇慶展開試點工作，港澳律師通過粵港澳大灣區律師執業考試並取得大陸執業資格的，可以從事一定範圍內的大陸法律事務。

據報導，國務院其後印發試點辦法規定，取得律師執業證書（粵港澳大灣區）的人，可以在粵港澳大灣區大陸9市辦理適用大陸法律的部分民商事法律事務（含訴訟業務和非訴訟業務）。（編輯：周慧盈）1110707