山西臨縣一車高速衝撞婚禮隊伍 5死6傷

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（中央社台北7日電）中國山西省呂梁市臨縣今天發生一起喜事變喪事的悲劇，一輛白色休旅車高速衝撞路邊的婚禮隊伍，造成5死6傷。當地警方通報，已第一時間控制肇事司機，原因正在進一步調查中。

臨縣公安局通報，7日早上8時57分許，一輛小型白色越野車行駛至國道臨縣城莊鎮上城莊村路段，撞倒路邊行人，致5人死亡、6人受傷，受傷人員已第一時間送醫救治，均無生命危險。

通報稱，事故發生後，公安機關第一時間控制肇事司機，原因正在進一步調查中。

事後有網友爆料稱，這輛白色汽車衝進婚禮觀禮人群中，造成人員傷亡。

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據天目新聞報導，知情人士表示：「當時應該是新郎已經接到新娘回到村子裡，進村之後需要走一段路才能到婚禮現場，現場人員除了親戚還有圍觀的村民以及扭秧歌的人，人也比較多，不知道什麼情況，一輛白車就衝進了人群。」

多支影片顯示，事故路段寬闊，至少有6線道。肇事車輛損毀嚴重，不但側傾，車頭也全毀，顯然高速衝撞沒有剎車。地上有多處血跡，還有幾個人躺在地上，身上蓋著紅布。（編輯：楊昇儒）1110707