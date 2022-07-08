北京疫苗令惹議 官方7日深夜急喊停

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（中央社記者吳柏緯上海8日電）北京市政府日前宣布11日起，進入聚集性場所人員須接種疫苗，引起討論與批評，認為此舉影響生活，違反自願接種疫苗原則。在輿論發酵後，官方於7日深夜緊急喊停。

被稱為「疫苗令」的新政，是由北京市衛生健康委員會於6日時宣布，要求自11日起，進入聚集場所人員須接種疫苗。在官方發布後，不少人指違背COVID-19疫苗接種應遵循「知情、同意、自願」的基本原則。

在輿論發酵一天後，這項新政緊急被喊停。

根據北京日報報導，北京市防控辦的相關負責人表示，目前北京市民在嚴格測溫掃碼和查驗72小時內核酸檢測陰性證明後，即可正常進入市內各類公共場所。

這名負責人在報導中提及，疫苗接種是防範疫情傳播、保護人群健康的重要措施。根據國務院聯防聯控機制綜合組印發的第9版「關於印發新型冠狀病毒肺炎防控方案的通知」，明確規定疫苗接種「堅持知情、同意、自願原則」，鼓勵3歲以上適齡無接種禁忌的人應接盡接，「北京市將嚴格落實，積極推進」。

環球時報前總編輯胡錫進今天上午在個人的微博評論這件事，稱「轉折顯示了輿論的力量，輿論在與權力的這次衝突中占了上風」。

他說，中國社會的運行主要由政府主導，這次「權力面對輿論的反對很及時地後退，等於接受了輿論對疫苗令不合法的主張，權力的邊界因此得到了一次強調」。（編輯：曹宇帆）1110708