拜習數週內對話？中：先共同商定且營造有利條件

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（中央社台北11日電）美國國務卿布林肯10日表示，美國預期總統拜登和中國國家主席習近平幾週內有機會對話。但中國外交部發言人汪文斌今天未予證實，並指雙方應透過外交途徑共同商定，且營造有利條件和氛圍。

中國外交部下午舉行例行記者會。環球網報導，有媒體提問，布林肯（Antony Blinken）10日在曼谷表示，美國預計拜登（Joe Biden）與習近平未來幾週內可能進行對話，要求中方回應。

汪文斌在回答時說，他目前沒有可以提供的消息。但需要強調的是，中美兩國元首保持交往十分重要，具體應由雙方透過外交途徑共同商定，並為此營造有利條件和氛圍。

外電報導，布林肯10日在曼谷表示，美國預期拜登和習近平未來幾週將有機會對話。但被問到拜習二人是否會在11月舉行的20國集團（G20）峇里島峰會期間，舉行首度面對面會談時，布林肯回答，他不能對秋季可能會發生的事情發言。

布林肯並提到，他也無法透露美國將派誰參加在泰國舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會。

布林肯9日才與中國國務委員兼外交部長王毅在峇里島舉行會談，這是兩人2021年10月在羅馬會晤後再度面對面會談。外界普遍認為，這次會談是在為拜習二人未來幾週內的對話鋪路。（編輯：邱國強）1110711