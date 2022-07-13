盧寵茂：香港因一國兩制享自主 防疫無需學中國

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港13日電）香港醫務衛生局局長盧寵茂說，香港因「一國兩制」享有高度自主，因此香港防疫不需要學中國。

南華早報今天刊登盧寵茂專訪的報導。他說，中國國家主席習近平月初赴港參加慶祝「七一」回歸活動並致辭時，就曾指出香港要維持「四個必須」，當中包括必須保持香港的獨特地位和優勢。

他說，北京中央不會盲目要求香港跟隨其政策，而這應該令香港所有的海外生意夥伴感到愉快。

此外，盧寵茂在訪問中預期，今年11月當香港舉行一項全球金融峰會時，當局可能會有條件實施入境免隔離安排。

他說，11月1日及2日，金融管理局將會舉行全球金融及銀行家高層會議，屆時「檢疫」一辭將會有不同意義，可能只要求核酸檢測及禁止進行高風險活動。

他補充說，屆時的「檢疫」是否只有上述兩項要求，其他就不用，這是艱難的決定，但至少核酸檢測是必需的。

他說，屆時檢疫應否仍限制在某處隔離，又或者是否只限於醫學監察，加上黃碼和禁止在頭幾天到酒吧，他不排除這種可能性。

他說，希望可以達到這個目標，因為他也很喜歡旅遊。

目前香港當局對入境者實施的檢疫安排，包括必須到酒店進行隔離檢疫，以及接受多次核酸檢測等。

港府在防疫上一直實施「安心出行」，以追蹤市民的行蹤；市民用手機下載這個官方應用程式，出入餐廳時掃描，就會顯示曾出入的餐廳。

「安心出行」也會顯示當事人接種疫苗的紀錄。

當局計劃藉由「安心出行」實施實名制，即「安心出行」將會顯示真名。此外，「安心出行」將會有紅碼和黃碼，前者代表確診者，後者代表入境檢疫人士。

當局表示，推出紅、黃碼是要更加精準防疫。（編輯：曹宇帆）1110713