汪洋海峽論壇引鄭成功 認同一中就能改善兩岸關係

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中國大陸全國政協主席汪洋13日在海峽論壇致詞時重申認同「一中原則、九二共識」就能改善兩岸關係。圖為汪洋於海峽論壇致詞。中央社記者吳柏緯廈門攝 111年7月13日

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（中央社記者吳柏緯廈門13日電）海峽論壇大會今天上午登場，中國大陸全國政協主席汪洋致詞時引用鄭成功「收復台灣」的歷史表示，沒有人能使中國分裂，並稱認同「一中原則、九二共識」就能改善兩岸關係。

第14屆海峽論壇大會今天上午舉行，中國大陸全國政協主席汪洋出席致詞。

汪洋致詞時提到，兩岸同胞是血濃於水的一家人，說中國話、寫中國字、吃中國菜、過中國節，有共同歷史記憶與傳統文化。

他在致詞中引述「鄭成功收復台灣的歷史」表示，鄭成功為恢復國家統一做出了不可抹滅的貢獻，從而被兩岸人民景仰，大陸尊他為民族英雄，台灣奉他為守護神。今天台灣有鹿耳門、安平古堡、延平郡王祠、鄭氏家廟等文物遺跡，供奉鄭成功的寺廟、祠堂更是多達170多處，信眾超過200萬人。

汪洋說，今年是鄭成功收復台灣360週年，兩岸官方與民間舉行了各種的紀念活動，自發祭拜鄭成功的民眾更是不計其數。「這種民族凝聚力和文化凝聚力是中華文明連綿不絕、統一多民族國家，不斷鞏固發展的奧秘所在。」

他表示，即便兩岸從1949年開始處於嚴重的政治對立狀態，但「沒有人冒天下之大不韙，把台灣從祖國的懷抱分割出去。」無論是共產黨還是國民黨，都認同一個中國，也因此兩岸打破隔絕的狀態之後，才會有體現一個中國原則的九二共識。

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汪洋表示，只要台灣當局承認九二共識、堅持一個中國原則，兩岸關係就能改善和發展、兩岸同胞就能受惠。然而民進黨當局以一黨之私，人為阻隔兩岸的人員往來、經濟合作，捨近求遠，最後可能事倍功半。

汪洋稱，儘管「島內」一些人不斷鼓吹脫鉤斷鏈，但大陸仍一如既往鼓勵廣大台企到大陸投資興業；儘管「民進黨當局」百般阻撓兩岸的交流合作，大陸仍千方百計為台灣青年到大陸學習、就業、創業、生活等創造良好條件。「盼廣大台灣同胞看清兩岸關係發展形勢，堅定站在歷史發展正確的一邊、堅決反對台獨的各種行徑，把幸福和夢想牢牢抓在自己手裡。」（編輯：呂佳蓉）1110713