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汪洋海峽論壇籲回到九二共識 陸委會：徒勞無功

2022/7/13 20:45
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（中央社記者沈朋達台北13日電）中國大陸全國政協主席汪洋今天在海峽論壇聲稱承認「九二共識」能改善兩岸關係。陸委會對此表示，不會接受北京定義「一中原則」的「九二共識」。對岸作法毫無意義、徒勞無功。

大陸委員會晚間透過書面方式表示，中共長期以來企圖透過交流統戰平台，宣傳根本不符台灣民意期待、矮化台灣的政治主張，「我們認為毫無意義、也是徒勞無功」。

陸委會說，台灣民眾及國際社會並不接受北京當局定義「一中原則」的「九二共識」，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，兩岸互不隸屬才是客觀現狀與事實。

陸委會表示，中共持續對台軍事威脅及滲透分化，破壞台海和平穩定，已引起台灣人民反感及國際社會高度關注。陸委會呼籲各界認清其兩面手法，共同維護台灣整體利益。

汪洋今天在廈門舉辦的第14屆海峽論壇大會上致詞時，稱1949年來，「沒有人冒天下之大不韙，把台灣從祖國的懷抱分割出去」，共產黨和國民黨都認同一個中國，才有體現「一中原則」的「九二共識」。

他又說，只要台灣當局承認「九二共識」、堅持「一中原則」，兩岸關係就能改善和發展。（編輯：邱國強）1110713

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