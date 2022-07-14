中國6月出口復甦 進口放緩仍顯經濟成長有難度

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（中央社台北14日電）中國6月出口年增17.9%，創1月以來最快成長。分析指出，這顯示COVID-19疫情封控解除後工廠活動恢復；然而進口成長放緩仍為經濟前景添陰影，清零政策下的消費疲弱、信心欠佳是復甦阻力。

中國海關總署13日發布數據資料。資料顯示，中國6月出口年增率17.9%，超過5月年增率16.9%；遠高於市場普遍預測的12.0%。6月進口年增率卻僅有1.0%，在過去4個月間幾乎未有明顯成長。

路透社13日報導，中國6月出口年增率17.9%是近5個月來最快速成長，原因在於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情封控措施解除。進口放緩、堅持清零方針和全球升息、通貨膨脹等情形，仍讓中國經濟前景蒙陰影，全年經濟成長率達5.5%左右目標難達成。

凱投宏觀高級中國經濟學家伊凡斯-普瑞查德（Julian Evans-Pritchard）表示，中國6月出口年增率躍升，這反映了供應鏈中斷的緩解，港口瓶頸減少了。近期中國國內航運需求疲軟，反倒為外貿釋放了更多港口運載空間。

經濟學家們分析，因應通貨膨脹，全球利率上升，這將削弱消費需求和經濟成長力道，中國的出口可能繼疫情後再面臨消退。尤其清零方針仍對商業運作帶來壓力，外加俄烏戰爭等地緣政治衝突，都為全球供應鏈增添成本。

品點資產管理公司（Pinpoint Asset Management）首席經濟學家張志偉指出，中國經濟前景仍是一條崎嶇不平的道路。發達國家的需求將從商品轉向服務，中國在下半年恐難維持強勁出口成長；疫情不確定性也在第3季持續蔓延中。

根據官方資料，中國6月進口年增率僅1.0%，低於5月年增幅4.1%，疫情封控措施導致大宗商品進口放緩、國內消費信心疲軟。伊凡斯-普瑞查德說，中國6月進口量為近3年低點，表明中國建築業持續不振，建築業大多被視作經濟成長帶領動力。

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荷蘭國際集團（ING）大中華區首席經濟學家彭藹嬈（Iris Pang）認為，進口成長放緩是因為4至5月期間封鎖和港口壅塞影響，估計進口需求會逐漸恢復，倘若中國主要城市不再有長期封控，進口將會反彈。

經濟學家剖析，中國第2季經濟成長率可能會大幅放緩，政策制定者必須採取更多刺激措施。中國官方堅持清零方針，加上房地產市場不穩、消費者欠缺信心等，經濟成長動能明顯不足，全年經濟成長率5.5%左右目標恐難達成。（編輯：李雅雯/唐佩君）1110714