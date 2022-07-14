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香港人書展開幕前夭折 料涉政治因素

2022/7/14 12:35
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（中央社記者張謙香港14日電）由香港山道文化公司發起舉辦的「香港人書展」在開幕前夭折；此前山道文化曾被拒絕參加香港書展，公司負責人認為事件涉及政治因素。

一年一度的香港書展將於本月底舉行，原先報名參展的山道文化5月經主辦單位貿易發展局通知不能參展，公司負責人楊子俊猜測，其中原因可能涉及書店去年參展時曾展出敏感書籍。

在參加書展被拒後，山道文化與12家書商另起爐灶，舉辦「香港人書展」。

綜合本地媒體的報導，相關書商原先在灣仔銅鑼灣某商場租用了場地，預計今天起一連7天舉行「第一屆香港人書展」，但場地業主昨天突然指他們違反租約，要求即時撤走。

據報導，楊子俊今早在電台節目上說，業主指相關活動違反部分場地使用條款，因此終止租約，但未提及具體原因。

他認為，事件涉及政治因素，因為他們事前安排支持社會民主運動的人士參加，也有機會展出書展列為「禁書」的書籍，這或許令業主受到壓力。

山道文化去年參加書展時，展出的書籍有香港版的「動物農莊」，另有一些書籍的作者是政治活躍人士及社運人士。

此外，楊子俊曾參與2019年的「反送中」運動，並因為「612」示威活動而遭警方逮捕，罪名是參加非法集結。（編輯：周慧盈）1110714

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