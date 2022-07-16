中國前副財長：世界面臨二戰後最嚴重系統性危機

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中國財政部前副部長朱光耀16日說，在全球經濟衰退、供應鏈受衝擊，和債務危機下，世界面臨二戰後最嚴重的系統性危機。（中央社檔案照片）

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（中央社記者沈朋達台北16日電）中國財政部前副部長朱光耀今天說，在全球經濟衰退、供應鏈受衝擊，和債務危機下，世界面臨二戰後最嚴重的系統性危機。他說，中國應力爭使GDP成長率回到5%到6%間。

綜合中新社和新浪財經報導，朱光耀16日在「中國財富管理50人論壇2022中期宏觀峰會」中，做上述表示。

朱光耀首先說，世界銀行已將2022年的全球經濟成長率預測下修為2.9%。根據經濟學傳統的認識，全球經濟成長率低於3%，就意味著陷入衰退狀態。

其次，他說COVID-19疫情衝擊全球供應鏈的穩定，而印太經濟架構（IPEF）等美國和西方搞集團對抗的「政治病毒」，又讓情況雪上加霜。

最後則是全球債務危機。朱光耀援引國際金融協會數據表示，2021年全球債務總額超過300兆美元（約新台幣8977兆元）。已開發國家的利率上升造成開發中國家公共財政壓力，不少新興市場國家和低收入國家因此陷入債務困境。

朱光耀主張，面對這場第二次世界大戰後最嚴重的全球性系統危機，中國應保持經濟穩定健康發展，大力推展改革開放，儘快使中國的經濟成長回到潛在的生產力水準，也就是GDP成長率5%到6%之間。

他並表示，要找出一條提高全要素生產率的新路，增強發展動力，鞏固經濟發展水準，讓經濟運行在合理區間。（編輯：楊昇儒）1110716