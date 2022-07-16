更多編輯台推薦新聞：
台灣逾百民眾及企業團體追悼安倍晉三 日媒登全版廣告致哀
政治

台灣逾百民眾及企業團體追悼安倍晉三 日媒登全版廣告致哀

專訪／懷抱不合潮流的武俠夢 鄭丰一股傻勁往前衝
文化

專訪／懷抱不合潮流的武俠夢 鄭丰一股傻勁往前衝

國旅補助7/15開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看
生活

國旅補助7/15開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看

軍援烏克蘭、通膨補貼歧見深 看懂義大利聯合政府瀕瓦解原因
國際

軍援烏克蘭、通膨補貼歧見深 看懂義大利聯合政府瀕瓦解原因

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
影片／日本宮城縣破紀錄大雨 24小時雨量超過往年整個7月
首頁 / 兩岸

中國前副財長：世界面臨二戰後最嚴重系統性危機

2022/7/16 16:21（7/16 16:53 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中國財政部前副部長朱光耀16日說，在全球經濟衰退、供應鏈受衝擊，和債務危機下，世界面臨二戰後最嚴重的系統性危機。（中央社檔案照片）
中國財政部前副部長朱光耀16日說，在全球經濟衰退、供應鏈受衝擊，和債務危機下，世界面臨二戰後最嚴重的系統性危機。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈朋達台北16日電）中國財政部前副部長朱光耀今天說，在全球經濟衰退、供應鏈受衝擊，和債務危機下，世界面臨二戰後最嚴重的系統性危機。他說，中國應力爭使GDP成長率回到5%到6%間。

綜合中新社和新浪財經報導，朱光耀16日在「中國財富管理50人論壇2022中期宏觀峰會」中，做上述表示。

朱光耀首先說，世界銀行已將2022年的全球經濟成長率預測下修為2.9%。根據經濟學傳統的認識，全球經濟成長率低於3%，就意味著陷入衰退狀態。

其次，他說COVID-19疫情衝擊全球供應鏈的穩定，而印太經濟架構（IPEF）等美國和西方搞集團對抗的「政治病毒」，又讓情況雪上加霜。

最後則是全球債務危機。朱光耀援引國際金融協會數據表示，2021年全球債務總額超過300兆美元（約新台幣8977兆元）。已開發國家的利率上升造成開發中國家公共財政壓力，不少新興市場國家和低收入國家因此陷入債務困境。

朱光耀主張，面對這場第二次世界大戰後最嚴重的全球性系統危機，中國應保持經濟穩定健康發展，大力推展改革開放，儘快使中國的經濟成長回到潛在的生產力水準，也就是GDP成長率5%到6%之間。

他並表示，要找出一條提高全要素生產率的新路，增強發展動力，鞏固經濟發展水準，讓經濟運行在合理區間。（編輯：楊昇儒）1110716

延伸閱讀
中國第2季GDP年增0.4% 官方：達全年5.5%有挑戰俄烏戰爭加通膨 IMF：全球經濟恐進一步惡化中國立場曖昧 新興市場國家債務減免蒙上陰影
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族