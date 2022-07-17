中國央行前行長談房市：不會出現次貸危機

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（中央社台北17日電）中國「爛尾樓」業主集體停繳貸款風暴越演越烈，甚至在陝西出現首起大型陳情抗議事件，中國人民銀行前行長戴相龍表示，下半年經濟將逾5％成長，不會出現如同美國的次貸危機 。

根據GitHub網站「全國各省市爛尾樓停貸通知匯總」，截至16日晚上8時，中國已有286個樓盤（建案）發表「全體業主停貸告知書」，集體停繳房貸，遍及25個省份。

中國「爛尾樓」業主集體停繳貸款風暴越演越烈，上千名西安受害業主14日一度包圍陝西銀保監局，要求查辦銀行違規放貸給建商。據推特影片顯示，業主們舉起抗議紙張高喊「違法放貸」。但這起陳抗事件陸媒均未報導，中國網路社群也搜尋不到隻字片語。

外界關注中國「爛尾樓」效應是否觸發系統性金融風險，中國央行主管的媒體「金融時報」則在16日發文稱，多個涉及「停工風險」樓盤項目，有的已正常施工，有的則迎來復工消息，各方全力以赴「保交樓」。

而中國人民銀行前行長戴相龍16日在「中國財富管理50人論壇2022中期宏觀峰會」上表示，今年第三、第四季經濟成長預估會有逾5％以上的年增長率，全年增長可能超過4.5％。

對於房市議題，戴相龍認為，自2016年底中央經濟工作會議後提出「房住不炒」，住房從金融屬性為主開始向居住屬性為主轉移，在此過程中，房地產業投資下降、房企債務違約增加、炒房客財富縮水等現象，這是難免。但是，中國不會出現像美國2007年發生的「次貸危機」，對購房自住者影響也不大。

報導指出，對於當前房地產困境，戴相龍建議，首先是強化發展房地產業的信心，保持房價總體穩定；其次是住房貸款要對住房的梯度需求進行支持；第三是開闢多種住房融資管道。

相較官方及前官員輕描淡寫「爛尾樓」等房市困境，中國網友們批評聲浪漸強，有網友呼籲政府把爛尾樓開發商抓起來，要質問「開發商把錢挪哪去了」。

另有網友諷中國可以建成大量超級工程，卻拿普普通通的爛尾樓沒辦法，這也是一個神奇的現象。

也有網友留言說「戴行長所言極是，只要中國經濟長期向好，樓市泡沫就能繼續吹下去」。（編輯：唐佩君/呂佳蓉）1110717