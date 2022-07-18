港媒：中共20大前後 國台辦將大換班

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（中央社記者張謙香港18日電）據報導，中國共產黨第20次全國代表大會前後，中國國務院台灣事務辦公室領導層將會大換班。

星島日報今天刊文指出，再過3個月，中共20大就要登場，除了將產生新一屆中央委員，也將有新一屆中紀委委員。

文章表示，最新傳出的是，國台辦副主任劉軍川將轉任中央統戰部紀檢組組長。

文章指出，根據相關規定，大陸副部級一般60歲退休，中央部委紀檢組長雖然仍是副部級，但可以63歲退休，一般獲提名者不超過60歲。

據指出，劉軍川現年59歲，如果轉入紀檢系統，可以延長政治生命。

劉軍川畢業於廈門大學經濟系，畢業後在空軍指揮學院任教10年，1993年才轉入國台辦，曾任經濟局副局長、聯絡局局長，2019年升任副主任。

文章表示，國台辦的編制是一正四副，主任劉結一出身外事系統，現年65歲，有望更上層樓，執掌外事大權；不管傳言是否成真，他在20大前後將會卸任，國台辦勢必易帥。

此外，前國台辦副主任裴金佳較早前已經升任退役軍人事務部部長，目前國台辦只有3名副主任，即陳元豐、龍明彪和劉軍川。

文章表示，陳元豐現年59歲，龍明彪為60歲，加上劉軍川轉換跑道，這意味著國台辦領導層將大換班。（編輯：李雅雯）1110718