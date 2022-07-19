港媒：習近平新疆調研 發展代替反恐

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（中央社記者張謙香港19日電）中國國家主席習近平近日在新疆調研，據分析，習近平此行反映出「發展代替反恐」是新疆的主旋律。

星島日報今天刊文指出，習近平近日一連4天在新疆調研，是中共20大（第20次全國代表大會）前夕最高領導人最重要的一次國內視察。

據分析，習近平此行旨在彰顯經過幾年的管治，新疆已經變得團結穩定，同時強力反擊西方對新疆存在「種族滅絕」等指控。

文章表示，8年前習近平曾視察新疆，由於當時新疆仍處於暴恐陰影之下，維穩反恐是其主旋律，比如他到了喀什就視察武警駐喀什部隊和南疆軍區，觀看反恐演練。

但這次習近平的調研，氣氛相對輕鬆，只是與駐疆官兵合影，除了強調民族團結、文化認可，並指出「要深刻認識發展和穩定、發展和民生、發展和人心的緊密聯繫，推動發展成果惠及民生、凝聚人心」。

文章認為，習近平傳達的訊息是：發展至上，只有經濟發展，才能維護穩定、改善民生、爭取人心。

事實上，去年底，熟悉經濟工作的廣東省長馬興瑞主政新疆後，已經加大招商引資、推動旅遊、打通物流。

文章指出，過去無處不在的警務站和檢查點成為具有新疆特色的一道「風景」，但不利於正常的經濟社會活動，遊客也頗感不便。

今年以來，新疆開始撤銷一些警務站和檢查點，遊客大增，著名的網紅公路獨庫公路7月以來從早上堵到凌晨，沿途酒店全部爆滿。（編輯：周慧盈）1110719