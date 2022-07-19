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港媒：習近平邀請歐洲領導人11月北京見

2022/7/19 11:50
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（中央社記者張謙香港19日電）據報導，歐洲領導人已獲邀請於11月到北京與中國國家主席習近平對話，但他們尚未決定是否應邀出席。

南華早報今天在報導中引述消息透露，獲邀的歐洲領導人有德國總理蕭茲（Olaf Scholz）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、義大利總理德拉吉（Mario Draghi）及西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）。

據報導，中方建議的會晤時間應在中共20大（第20次全國代表大會）之後，20大預定於10月舉行。

報導表示，歐洲領導人若成行，20國集團（G20）領袖峰會屆時也剛好在峇里島舉行。

報導指出，過去3年，由於中國當局對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）採取動態清零政策，以致境內未能展開面對面的外交活動，因此，這次會晤也標誌著歐洲領導人重回中國。

據報導，巴黎正熱烈討論如何應對中方的邀請，但歐洲主要國家領導人傾向與中國就各種問題展開對話，例如烏克蘭、食物安全及經貿關係等。

報導引述一名外交官說，歐洲領導人很難向中國、尤其是習近平「說不」。（編輯：周慧盈）1110719

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