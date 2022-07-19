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龔正稱交流離不開政治基礎 陸委會強調國家主權

2022/7/19 19:27（7/19 19:29 更新）
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2022上海台北城市論壇19日上午在兩地登場；由台北主辦，採視訊方式進行，上海和台北都設有會場。圖為上海市長龔正連線致詞。中央社記者王飛華攝 111年7月19日
2022上海台北城市論壇19日上午在兩地登場；由台北主辦，採視訊方式進行，上海和台北都設有會場。圖為上海市長龔正連線致詞。中央社記者王飛華攝 111年7月19日
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（中央社記者沈朋達台北19日電）上海市長龔正今天在雙城論壇談到陸方禁台灣水果等事件，指「兩岸交流離不開政治基礎」。大陸委員會對此表示，所謂政治基礎「沒有我國家主權之存在空間」，台灣不會接受。

陸委會今晚透過書面表示，兩岸任何交流都應對等尊嚴、合於規範，中共方面不應設置政治前提，脅迫另一方接受。

陸委會說，在中共長期對台武力威脅下，「其所謂的『政治基礎』沒有我國家主權之存在空間，這是台灣不會接受的。」

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台北上海雙城論壇今天視訊登場，台北市長柯文哲在會中提到台灣參與世界衛生大會（WHA）、中共軍機頻繁出現在台灣西南海域，和台灣農產接連輸出中國大陸受阻等事件，傷害兩岸民眾的感情。

龔正則說，柯文哲提到這些兩岸交流的問題「在過去都曾經得到了很好的解決」，並說「這些問題也再次證明，兩岸交流離不開共同的政治基礎」。（編輯：邱國強）1100719

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