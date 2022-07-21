兩岸青年峰會登場 陸委會：融政治目的不利交流

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大陸委員會發言人邱垂正21日在例行記者會被問到北京舉辦兩岸青年峰會時表示，中國大陸涉台統戰部門將特定政治目的融入一些青年交流活動，這不利兩岸長期交流互動。中央社記者沈朋達攝 111年7月21日

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（中央社記者沈朋達台北21日電）中國大陸今天舉辦升級的兩岸青年峰會。陸委會發言人邱垂正說，中共長期將台灣青年視為統戰重點對象，涉台統戰部門也將特定政治目的融入一些活動，這不利兩岸長期交流互動。

邱垂正今天在大陸委員會例行記者會回答相關提問時，做上述表示。

他說，中共長期以來將台灣青年視為對台統戰的重點對象，2019年「習五條」提出後，陸方更積極推動兩岸促榮發展，持續加大對台灣青年學生的統戰工作，拉攏台青赴陸就學發展，意圖提升台青對大陸的認同感。

邱垂正說，政府的立場向來支持秉持對等尊嚴、合於規範、健康有序的兩岸交流往來，以促進兩岸民眾相互了解，營造善意兩岸互動氛圍。

但政府也注意到中國大陸涉台統戰部門，試圖透過各種包裝活動，拉攏台青和學生參與交流，並在活動中融入特定的政治目的，企圖以政治干預交流舉措，將不利於兩岸間長期交流與互動。

他表示，陸委會與相關主管機關將持續關注，也呼籲青年提高警覺，注意相關活動背後是否潛藏政治目的，避免淪為中共對台統戰宣傳工具。

兩岸青年峰會今天在北京登場，中國大陸國務院台灣事務辦公室主任劉結一到場致詞，國民黨副主席連勝文也透過影片發表談話，國民黨前主席洪秀柱則題詞。

國台辦發言人朱鳳蓮日前說，峰會是由已經舉辦4屆的「兩岸青年交流合作北京峰會」升格而成，又指中國國家主席習近平日前給參加海峽論壇的台青回信，體現對兩岸青年的殷切期盼。

另外，大陸國台辦近日陸續播映8集由發言人馬曉光主講、有關「九二共識」的影片，其中第3集指「九二共識」的白紙黑字不容否認，批評「民進黨當局」的「沒有共識的共識」說法，是刻意誤導。

邱垂正對此表示，國台辦這次的表述內容和過去大致相同，陸方所謂「一中原則的九二共識」，沒有中華民國的存在空間，台灣人民從未接受。

他強調，中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，對岸要正視兩岸互不隸屬的現狀與客觀事實，才有助於兩岸關係的良性互動。（編輯：楊昇儒）1110721