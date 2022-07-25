中國寺廟2成商業化 賣門票供奉牌位財源廣進

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（中央社台北25日電）中國近期與寺廟相關話題屢成焦點，據統計逾20%的中國寺廟已經商業化，除賣門票、辦法會、供奉牌位、賣開光法物，信眾還可以捐「功德金」可謂財源廣進。

南京市玄奘寺近日成為關注焦點，一名31歲在五台山的居士吳啊萍，因供奉涉及南京大屠殺的日本戰犯牌位引起中國社會公憤，7月22日網友發現玄奘寺暫時關閉。

另5A景區法門寺的運營主體陜西法門寺文化公司近期陷入債務危機，多筆融資租賃產品已出現長時間逾期也引發高度關注。

陸媒「時代財經」24日報導，相關事件使得寺廟商業化的話題又出現在鎂光燈下。據中國佛教協會統計數據顯示，截止2020年底，中國現存寺廟3萬2600座，其中有20%以上的寺廟已經商業化，主要集中在北京、上海、浙江、河南、四川等地。

報導指出，商業化寺廟通常以賣門票、供奉牌位、捐款、周邊產品售賣等方式來獲取收入。

以上海靜安寺為例，目前除一張人民幣（下同）50元（約新台幣220元）的香花券（門票）外，還可提供牌位供奉、法會、功德等多項服務。

此外「捐功德」的價碼最高，靜安寺製作的「福慧百寺」小程序上，信眾捐獻塑像最高一份可達9000元，且捐獻數量上不封頂。此外，靜安寺還販賣開光法物，一座釋迦摩尼佛銅鎏金座像需1萬9800元，一塊山寶銀幣需1萬6800元。

對於絕大部分善男信女而言，最常詢問的仍是門票、香火以及牌位供奉。但由於這些收入來源，都曾因亂加價、天價香等負面新聞被嚴加監管，因此如今做法事、法會、供奉牌位等業務成為寺廟主要收入來源。

不同寺廟牌位供奉價格不同。以上海靜安寺為例，供奉延生祿位、往生牌位的價格為一年2000元；七七牌位一天50元；水陸法會內壇蓮位一次要價5000元。

而在法門寺，據透露供奉牌位一年約1000元左右。且若需要在初一和十五隨堂參加法會，價格將上漲到一年2000元。

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此外，一些知名寺廟有更廣的收入管道，其中就以少林寺最為典型。從註冊公司、商業演出、建立海外分寺，到開淘寶店、IP授權、開光拍賣電話號碼等商業行為都有涉足。如今少林寺旗下已經營實業、出版、旅遊、電商等多個領域的公司。

此外，今年4月少林寺參股企業河南鐵嵩數字科技公司，以底價4億5200萬元競標得下一宗商業、商務用地。外界曾一度傳言少林寺即將進軍地產界，引起諸多非議。（編輯：唐佩君/曹宇帆）1110725