蘭州北海疫情燒 甘肅抗疫喊在戰爭中學習戰爭

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（中央社台北28日電）中國官方公布，27日新增COVID-19病例626例，甘肅蘭州市及廣西北海市本輪疫情累計均逾2000例，暫時還看不到盡頭，甘肅官方喊出撲滅疫情需在「戰爭中學習戰爭」。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，27日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共626病例（含確診與無症狀感染者），其中境外移入105例、本土521例。

在本土疫情中，確診病例為86例，包括廣西32例，甘肅23例，四川17例，河南7例，廣東4例，上海3例。

另本土無症狀感染者為435例，涉及12省市，包括甘肅207例，廣西131例，山東49例，四川13例，上海11例，廣東8例，河南5例，天津3例，安徽3例，江西2例，湖北2例，江蘇1例。

其中甘肅及廣西分別日增230例及163例，兩者合計占總數逾6成，2省疫情集中於蘭州及北海，迄今本輪感染者均超2000例，暫時還看不到疫情盡頭。

綜合陸媒報導，甘肅省長任振鶴27日強調，蘭州、甘南、臨夏要保持對疫情反覆反彈的警醒警覺，盡快撲滅零星火苗，縮短疫情拖尾時間；其他市州有序推動復工復產；並且要鞏固做法、感謝指導，在「戰爭中學習戰爭」，深入領會國家有關要求。

27日10時，廣西北海市仍有高風險疫情地區315個，中風險疫情地區38個。

另湖北近2日再現本土疫情，26日武漢市通報本土無症狀感染者4例，27日新增本土無症狀感染者2例，為武漢市報告隔離管控人員。

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至於香港、澳門部份，香港27日公布新增4508例確診，其中4288例屬本土感染，且新增10名患者死亡。香港醫管局總行政經理關慧敏表示，出現雙位數死亡數字令人擔心，呼籲市民染疫要盡快呈報和求醫，避免病情惡化，尤其是長者以及慢性病患。

澳門27日則無新增確診，當地自6月18日開始的本輪疫情，累計病例1816例。澳門衛生局表示，計劃延長「鞏固期」3天至8月1日。「鞏固期」結束後，將逐步放寬防疫措施。 （編輯：唐佩君/周慧盈）1110728