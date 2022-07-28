不滿恆大私自擔保貸款 境外債權人發信促說明

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（中央社記者吳柏緯上海28日電）恆大物業抵押部分資產助第三方公司取得貸款，卻因無力還款而面臨強制執行，多名恆大高層因此辭職。近日部分不滿的債權人致信恆大，要求說明事件來龍去脈、責任與補救措施。

中國恆大於22日晚間發布公告指出執行董事夏海鈞等人辭職，原因是安排集團旗下的恆大物業以資產擔保，助第三方公司取得貸款，第三方公司在期滿後卻無力還款而使恆大物業面臨強制執行，涉及金額達人民幣134億元（約新台幣590億元）。

這起事件雖然在幾名高層辭職後似乎有了初步的結果，然而仍有不少恆大的債權人對於事件處置不滿，要求恆大進一步說明。

據華爾街日報引述知情人士指出，一批「有力」的境外債權人近日致信恆大，要求恆大提供向銀行擔保事件的額外資訊，以解釋陷入財務困難的恆大是如何在投資者不知情的情況下抵押這些資產。

知情人士說，除了恆大公開表示資產被強制執行外，這些債權人尚未收到任何來自恆大的解釋。

這封信件中，債權人對恆大所提出的要求，包含說明哪些高層對擔保事件有直接責任、恆大具體補償損失資金的計畫、這些擔保資金占恆大物產現金的比例。

這起事件再次顯示恆大與境外債權人之間的緊張關係。

報導提到，恆大預計在7月底發布重組計畫。然而時間迫在眉睫，恆大尚未與境外債權人達成重組協議，重組計畫時程可能受到影響。

為盡快達成協議，恆大可能會在部分重組計畫讓步，包含和債權人進一步討論相關內容、更清楚說明重組計畫中將遵守的原則，以及保證境外債權人的合法權利受到保障。（編輯：周慧盈）1110728