上海ATM分流防疫 能存款不能領錢遭批擾民

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（中央社台北28日電）上海多家銀行ATM機功能受限，鈔票「可存不能取」，原因是為了避免鈔票傳播病毒、防止交叉感染，於是多家銀行採用「僅存款」或「僅取款」分流ATM機措施，民眾痛批「很擾民」。

21世紀經濟報導今天報導，上海多家銀行ATM機存取一體功能被限制使用，民眾提領鈔票只能排隊人工辦理。銀行人士回應，這是防止COVID-19（2019冠狀病毒疾病）交叉感染的考慮，避免鈔票傳播病毒。

上海多家銀行ATM機被關閉存取一體功能，改為僅能存錢，或是僅能領錢的單一功能。雙向循環功能未運作，導致添加鈔票依賴人工補充，經常因為來不及導致民眾沒辦法正常使用。

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一名急於提領鈔票民眾表示，前往中國農業銀行寶山月浦支行領錢，ATM機均掛上「正在維護」牌子，只能轉往銀行大廳拿號碼牌，改採人工辦理，多花了很多時間。另一名民眾則說，跑遍附近兩個街區的中國農業銀行支行，沒有找到可提供存款的ATM機。

根據報導，由於微信、支付寶等行動支付方式的普及，ATM機的重要性和必要性大不如過往，使用的人較少。一名高齡消費者說，老年人仍較喜好使用現金，包括使用ATM機領取每個月的退休金，ATM機數量已經很少，現在又有存款、取款分流功能，想提領鈔票是困難重重。（編輯：李雅雯/周慧盈）1110728