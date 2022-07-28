疫情趨緩居家運動紅利消失 中國健身企業大裁員

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（中央社記者吳柏緯上海28日電）中國上半年的疫情帶動居家健身浪潮，捧紅不少健身網紅。隨著疫情趨緩，紅利漸散、市場冷卻，企業紛紛退出。曾獲4億美元融資的中國健身新創企業FITURE，近期傳出大規模裁員。

界面新聞報導，中國健身新創企業FITURE於7月中進行了一次大規模裁員，涉及人數超過500人，主要為第一線的業務員工，另有4位副總經理離職。

報導引述知情人士透露，這輪裁員來得十分突然，有些人上午被通知，下午就走了，也有人在兩天內完成工作交接後離職。目前留下來的人仍感到恐慌。「去年末，公司人數達到了千人規模，目前約800餘人。」

報導另引述一名與FITURE早期創始團隊關係密切的人士證實裁員消息並表示，過去公司擴張、招聘外部高階人才的速度確實較快，這次變動不失為一個合適的調整。「公司發展過程中出現問題是必然的，但想清楚到底要怎麼做，把團隊方向調整一致更加重要。」

FITURE的執行長（CEO）唐天廣在一封公司內部信中稱「適時靈活地調整階段性目標與組織架構，是團隊走向光明未來的必經之路」，並稱將在8月初召開全員大會，公布新的戰略、組織架構與激勵方案。

FITURE是近年中國居家健身鏡領域的寵兒，於2019年3月成立後陸續獲得紅杉中國、騰訊投資、金沙江創投、蔚來資本等中國知名創投的支持，至今已完成4輪融資，累積金額將近4億美元（約新台幣120億元），目前市值預估達15億美元。

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綜合科技媒體36氪、新浪科技，FITURE的成功顯示在疫情的推動下，居家健身風潮吹至中國，使健身市場逐漸向科技化轉型。有了先驅者後，一時之間，各式企業紛紛想搶進這個藍海。然而在疫情趨緩後，市場的需求明顯下降。

報導引述健身業界人士分析，去健身房運動並不是唯一的目的，還有滿足社交需求，而且教練面對面教學會更加精準。「短期內健身鏡或者說居家健身不會成為主流，無論是國內還是國外，疫情管控結束後，絕大多數健身人群還是回歸到線下健身房。」（編輯：呂佳蓉）1110728